DAZN nuova offerta – In occasione della Festa del Papà – che i celebra il 19 marzo di ogni anno – la piattaforma di sport in streaming DAZN ha deciso di lanciare una nuova offerta che consentirà di seguire l’entusiasmante finale del campionato di Serie A ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

A partire dal 14 marzo e fino al 21 marzo (compreso), l’abbonamento al servizio offerto da DAZN sarà attivabile con il 50% di sconto rispetto al prezzo mensile originario per i primi tre mesi. Dal momento dell’attivazione e per i tre mesi successivi, l’utente pagherà 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro. Un’idea regalo perfetta per tutti i papà che amano condividere la passione per lo sport con i propri figli.

Per usufruire dell’offerta sarà sufficiente attivare un nuovo account, o riattivarne uno inattivo con le stesse credenziali, entro il 21 marzo 2022 e scegliere di utilizzare come metodo di pagamento carta di credito/debito o PayPal. L’attivazione o la riattivazione dell’abbonamento deve avvenire sul sito DAZN.com (non attraverso l’app) e per i primi tre mesi avrà un costo di 14,99 euro al mese, anziché di 29,99 euro mensili.

In questo modo gli abbonati potranno da subito seguire match di alta classifica come la sfida tra Inter e Fiorentina e il derby Roma-Lazio, ma anche il grande calcio internazionale con il Clasico della Liga Spagnola, che metterà di fronte Real Madrid e Barcellona allo stadio Santiago Bernabeu.

La nuova offerta si propone dunque come la maniera migliore di seguire fino alla fine la lotta per lo Scudetto in Serie A, ma anche le sfide per conquistare la qualificazione nelle competizioni UEFA per club e la battaglia per non retrocedere.