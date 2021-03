D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 e ad Appiano Gentile è scattato l’allarme, visto che il difensore ha condiviso con i compagni anche il ritiro pre-gara con il Torino, prima di tornare a Milano su un’auto messa a disposizione dalla società.

Il gruppo squadra, quindi, ieri si è sottoposto immediatamente a due giri di tamponi. quello rapido ha già dato esito negativo, quelli molecolari avranno oggi le risposte assieme ad altri tamponi. Scattato, ovviamente, l’isolamento fiduciario per tutti. “Se tra oggi e domani il gruppo al completo risulterà negativo, allora Conte potrà ragionevolmente tirare un sospiro di sollievo in vista del Sassuolo. La speranza del tecnico è evitare quanto accaduto durante la sosta delle nazionali di ottobre, prima del derby d’andata con il Milan”, spiega la Gazzetta dello Sport.

Dopo il Sassuolo, peraltro, ci sarà la sosta per le nazionali. Non partiranno i sudamericani, visto lo stop della Comnebol dovuto proprio alla pandemia. Ma tutti gli altri sono precettati. E allora? L’isolamento fiduciario dura 14 giorni e ieri l’Inter, come da prassi, ha comunicato all’Ats di Milano la positività di D’Ambrosio. Sarà proprio l’Ats, al massimo entro venerdì, a comunicare alla società come muoversi con i nazionali che da sabato sera dovrebbero poter raggiungere i rispettivi ritiri. “L’Ats potrebbe anche vietare ai giocatori di lasciare Milano. Ma è al momento è un’ipotesi remota: più probabile che, sulla scia di quanto avvenuto proprio ad ottobre, consenta gli spostamenti a patto di organizzare trasferimenti individuali”, scrive la Gazzetta.