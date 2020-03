Dalla Spagna sicuri: il Barcellona ha bloccato Lautaro Martinez

In Spagna non hanno dubbi. Il Barcellona ha messo le mani su Lautaro Martinez bloccandolo, di fatto, per la prossima estate. L’argentino è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati sul mercato estivo, il suo contratto con l’Inter scade nel 2023 e attualmente contiene una clausola rescissoria di 111 milioni valida solo per l’estero.

Sempre secondo il quotidiano catalano i blaugrana possono contare sul gradimento di Lautaro Martinez ed è in vantaggio sul Real Madrid, ma dovrà difendersi dalla concorrenza di Manchester City e Chelsea.