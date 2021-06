L’addio al Barcellona di Philippe Coutinho quest’estate è possibile, ma tutto dipenderà dal calciatore. Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano catalano Sport, per Cou ci sono al momento tre opzioni sul tavolo, ma tutte con l’imperativo comune di abbassare l’ingaggio.

Tra i nomi dei club che stanno studiando questa possibilità è stato fatto anche quello dell’Inter, che accetterebbe solo un prestito con opzione di riscatto per il brasiliano. Le altre società interessate al brasiliano sarebbero invece Leicester (eventualmente disposto solo ad un prestito di una sola stagione) e Liverpool, grande sogno di Cou ma club in cui “ha le porte chiuse perché in rosa ci sono molti giocatori offensivi e non rientra nei piani della squadra di Klopp” conclude il giornale.

Il quotidiano madrileno Marca, invece, rilancia anche l’ipotesi Milan, che starebbe pensando al classe ’92 per rimpiazzare il buco lasciato in rosa da Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Per i colleghi spagnoli il Milan e Barcellona avrebbero già discusso di un possibile trasferimento in rossonero di Coutinho sulla base di uno scambio, anche se non si conosco i nomi che possono essere coinvolti nella trattativa.