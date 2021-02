Non solo l’Inter. Secondo quanto riferito in Cina da Titan, Suning sta cercando di vendere anche la squadra di calcio dello Jiangsu. Stando a quanto riferito dal collega Wang Xiaoroui, dopo aver vinto il campionato nella passata stagione, adesso il club gialloblu potrebbe presto cambiare proprietà. La famiglia Zhang non intende assolutamente far crollare la squadra campione di Cina, ma l’idea di vendere la società a un prezzo basso resta intatta.

Titan riferisce della volontà di Zhang di prendere in considerazione non solo la cessione totale, ma anche una compartecipazione con altri partner oppure nuove sponsorizzazioni che diano una grossa mano al fabbisogno finanziario del club. Insomma, una situazione molto simile a quella che sta vivendo l’Inter.