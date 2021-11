In casa Inter, in attesa di ritrovare in gruppo tutti i calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, prosegue la preparazione in vista del big match di domenica contro il Napoli. Occhi puntati in particolare su Alessandro Bastoni e Edin Dzeko, rientrati in anticipo a Milano a causa di condizioni fisiche non ottimali e costantemente monitorati dallo staff medico nerazzurro.

Le condizioni di Bastoni, al pari di quelle di Dzeko, vanno verificate. L’Inter ha fiducia di recuperare entrambi, visto che i rispettivi fastidi muscolari sono in via di smaltimento.