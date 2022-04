Daily Express: “Lukaku ha deciso il suo futuro”

Romelu Lukaku si è ormai deciso. L’attaccante belga vuole tornare all’Inter, dato che la stagione con la maglia del Chelsea non gli sta portando finora i risultati sperati. Non sarà facile però per lui rientrare a Milano.

Secondo quanto riporta il Daily Express, nei giorni scorsi Lukaku ha chiamato i dirigenti nerazzurri proponendosi per il grande ritorno all’Inter nella prossima estate. Chiaro che le cifre dovranno essere ben diverse rispetto al passato.

L’Inter potrebbe riabbracciare Lukaku, se magari arrivasse in prestito dal Chelsea e se soprattutto il giocatore si riducesse e non di poco l’ingaggio. Di certo adesso il suo ritorno in nerazzurro non è più impossibile al contrario di qualche mese fa.