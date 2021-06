Attraverso i canali social ufficiali, la Curva Nord annuncia il ritorno allo stadio per seguire l’Inter Primavera. Ecco la nota del tifo organizzato nerazzurro:

“RICOMINCIAMO!

Semifinale campionato primavera, INTER – Empoli!

Domenica 27 giugno 2021 ore 18.00, Stadio Enzo Ricci di Sassuolo.

Una data da ricordare. LA CURVA NORD TORNA ALLO STADIO.

Ripartiamo dalla primavera. Con entusiasmo e con la voglia di trascinare i giovani nerazzurri per continuare a festeggiare, nonostante le mille limitazioni, un’annata indimenticabile.

Cogliamo l’occasione per complimentarci con Filip Stankovic e Martín Satriano, premiati nella top 11 del campionato Primavera, rispettivamente come portiere ed attaccante.

Il futuro è nelle vostre mani”.