A circa nove ore dall’attesissimo derby di Milano che vale la finale di Coppa Italia, la Curva Nord ha mandato alcune istruzioni utili a chi stasera popolerà San Siro al primo, secondo e terzo anello verde per comporre a regola d’arte la coreografia preparata per questa occasione speciale. “Cari interisti, oggi è giorno di DERBY… per chi ha l’Inter nel cuore è sempre una partita speciale, e per questo abbiamo preparato una coreografia su 3 anelli nonostante tutti i problemi avuti di recente – si legge sulla pagina Facebook L’Urlo della Nord -.

Per far sì che riesca in maniera ottimale, abbiamo bisogno della totale collaborazione di tutti coloro che assisteranno alla partita dal 1°, 2° e 3° anello verde. Di seguito alcune semplici istruzioni: – Ognuno di voi troverà un cartoncino sul proprio seggiolino. I cartoncini non vanno spostati per nessuna ragione. – Se di fianco a voi c’è qualche pelandrone che non ha nemmeno voglia di alzare il cartoncino (magari perché “impegnato” a fare un video col telefonino…) aiutateci a fargli presente quello che deve fare!!! – I cartoncini andranno alzati tutti nello stesso momento: verrà dato un segnale preciso da chi ha il microfono al secondo anello verde (indicativamente verso le 20.55).

Dopodiché, i cartoncini dovranno TASSATIVAMENTE rimanere alzati fino al fischio d’inizio. – Durante la Coreografia, NON alzate nessuno stendardo e NON sventolate nessuna bandiera. NB: sia al primo che al terzo anello ci saranno dei ragazzi della Curva Nord che coordineranno il tutto. Seguite le loro indicazioni e non prendete iniziative inutili”. Solo con l’aouto di tutti potremo realizzare lo spettacolo preparato. Noi saremo lì con voi… Insieme porteremo in alto il nome dell’Inter”.