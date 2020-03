Curva Nord: “Mentana servo del sistema!”

Si scatena la Curva Nord che continua a ribadire la sua netta posizione a supporto, nonché difesa del presidente dell’Inter Steven Zhang dopo le dichiarazioni di ieri sera. Alcuni rapprsentanti della Nord infatti si sono recati in Viale della Liberazione, dove hanno esposto uno striscione proprio sotto gli uffici della sede nerazzurra: “Proud of you Steven Zhang“. Supporto e difesa, perché oltre allo striscione esposto sotto l’HQ dell’Inter, la curva espone un altro striscione, sotto la sede di LA7, come risposta “alle vaneggianti esternazioni di chi dovrebbe vergognarsi di definirsi interista” – secondo quanto scritto sulla pagina Facebook “L’Urlo della Nord”.

Lo striscione recita: “Mentana: è per servi del sistema come te che gente di m***a come Agnelli governa il calcio“.