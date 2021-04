Sabato 1 maggio 2021 alle ore 18 Crotone e Inter scendono in campo allo stadio Ezio Scida di Crotone, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2020-2021.

La partita di Serie A tra Crotone e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Crotone Inter è in programma per le ore 15 di sabato 1 maggio 2021.