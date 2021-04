Tante chiacchiere, ma il campo chiama. Domani l’Inter giocherà a Crotone con l’obiettivo di incamerare altri tre punti che vorrebbero dire scudetto davvero a un passo: a quel punto, ne mancherebbe solo uno per la matematica certezza, sempre che il Sassuolo non fermi l’Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte va verso la conferma dei soliti undici, restano solo due dubbi: Sensi prova a insidiare Eriksen, mentre difficilmente Sanchez spodesterà Lautaro. Out Kolarov e Vidal.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.