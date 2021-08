Cristiano Ronaldo sempre più vicino al Manchester City, un epilogo di mercato che probabilmente non si sarebbe immaginato neppure lo stesso portoghese. Di sicuro non se lo aspettava sei anni fa quando, durante un’intervista alla BBC, gli fu chiesto se per lui, ex United, sarebbe mai stato possibile approdare dall’altra parte di Manchester: “No. Non è questione di soldi, ma di passione”.

Questo il pezzo dell’estratto dell’intervista di Dan Roan: “Il Manchester City ha molti soldi per acquistare grandi giocatori: è possibile che un giorno, se ti faranno l’offerta giusta, tu possa dirgli di sì oppure il tuo rispetto per lo United…”. Ronaldo, ai tempi giocatore del Real Madrid, lo interrompe: “Credi che i soldi mi faranno cambiare idea? Ora, a 30 anni? Non penso proprio. Non è quello il problema… se parli di soldi, allora andrei in Qatar, lì probabilmente hanno più soldi del City. Non è questione di soldi ma di passione”.