Non buone nuove quelle che arrivano dal Sudamerica, a pochi giorni dalla ripresa della Serie A: Joaquin Correa, impegnato con l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022, si è infortunato nelle scorse ore.

Questo quanto riportato da TyC Sports, che spiega che “El Tucu” ha sostenuto un allenamento differenziato nel post-partita della sfida tra l’albiceleste e l’Uruguay, vinta dall’Argentina per 3-0.

Il giocatore, subentrato a Lautaro Martinez nel secondo tempo, è infatti uscito malconcio dal Monumental, facendo subito capire allo staff tecnico di Scaloni le sue condizioni non al meglio.

Alla ripresa degli allenamenti, Correa non si è aggregato al gruppo che si è allenato nella giornata di oggi: nelle prossime ore, grazie agli esami strumentali, verranno valutate le sue condizioni.

Secondo le ultime, si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Con i nerazzurri, da inizio stagione, 2 goal in 6 partite, messi a segno contro il Verona in Serie A, poco dopo il suo arrivo.

L’Inter, impegnata nel weekend contro la Lazio, sua ex squadra, aspetta novità dal Sudamerica: crescono le possibilità di vedere, nuovamente, dal primo minuto la coppia d’accatto formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.