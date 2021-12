Il volto preoccupato di Joaquin Correa dopo l’infortunio patito al 58′ di Roma-Inter non lasciava presagire nulla di buono. Oggi è arrivata la conferma con la comunicazione da parte dell’Inter dell’esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto el Tucu. Per lui si tratta di distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Gergo tecnico che in soldoni dovrebbe privare Simone Inzaghi dell’attaccante per oltre un mese. Se infatti nello strappo le lesioni coinvolgono gran parte o addirittura tutto il muscolo, le distrazioni riguardano meno del 50% delle fibre muscolari. A causarle è una contrazione improvvisa con un eccessivo allungamento del muscolo, esattamente quello che è successo nel momento del contrasto con Chris Smalling.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, possono variare da caso a caso ma di solito è necessario mantenere il muscolo inattivo dalle 2 alle 4 settimane. E per il ritorno all’attività agonistica al 100% bisognerà attendere ulteriormente. Ergo, ipotizzando una proiezione basata sulla casistica di tale infortunio, Correa non vedrà il campo fino al 2022, sperando che le sue fibre muscolari reagiscano rapidamente alle cure cui verrà sottoposto. Per fortuna, la pausa invernale permetterà all’argentino di ridurre le partite perse.