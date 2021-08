Oltre al trequartista argentino in arrivo dalla Lazio, l’Inter pensa a un ulteriore colpo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe Gianluca Scamacca del Sassuolo. Rientrato al club emiliano dopo il prestito al Genoa della passata stagione, il centravanti classe ’99 è chiuso da Caputo e Raspadori e potrebbe trasferirsi altrove. Sulle sue tracce ci sarebbe per l’appunto l’Inter ma non solo: oltre ai nerazzurri il giocatore piace anche a Francoforte, Atalanta, Fiorentina e Torino.

Prima di affondare il colpo con il Sassuolo con la formula del prestito oneroso con successivo diritto/obbligo di riscatto, l’Inter deve sfoltire il proprio attacco: Pinamonti oggi svolgerà le visite mediche e firmerà con l’Empoli, Salcedo può tornare al Genoa mentre Satriano piace molto a Cagliari e Crotone. Una volta piazzati tutti questi calciatori in uscita, i nerazzurri potranno tentare l’assalto al Sassuolo per Scamacca.