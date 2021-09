Con Correa e Dzeko, l’Inter ha colmato il vuoto lasciato in attacco dalla partenza di Romelu Lukaku. In attesa del ritorno di Alexis Sanchez, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare possibili rinforzi per la prossima stagione.

Il primo nome è quello di Giacomo Raspadori: per il baby talento del Sassuolo è stato già impostato un discorso, anche per battere la concorrenza della Juve. E l’Inter resta vigile anche sul fronte Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli nel 2022