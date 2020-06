Coppa Italia, Napoli-Inter: quando si gioca e dove vedere la partita

Dopo Juve-Milan la Coppa Italia prosegue con l’altra semifinale di ritorno, quella tra Napoli e Inter. I campani partono con i favori del pronostico vista la fondamentale vittoria (1-0) nell’andata di San Siro, firmata da una meraviglia di Fabian Ruiz. Per i nerazzurri sarà vitale segnare un gol il prima possibile per pareggiare i conti.

La gara tra Napoli e Inter si giocherà sabato 13 giugno 2020, allo stadio San Paolo di Napoli, alle ore 21.00, a porte chiuse.

Sarà possibile seguire la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter in diretta su Rai 1. Per il live streaming, invece, è disponibile Rai Play da pc, tablet e smartphone

Per Gattuso e il suo Napoli avanti con il 4-3-3 e il “vecchio” trio d’attacco, quello composto da Callejon, Mertens e Insigne. In difesa out Manolas per infortunio, rientra Koulibaly dal primo minuto. Conte e l’Inter proveranno a ribaltare il risultato con il consueto 3-5-2 che, con Eriksen in campo, diventa 3-4-1-2 in fase d’attacco, dove ci sarà il collaudato tandem Lautaro-Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All.Conte.