Coppa Italia, Juventus-Milan verso le porte chiuse

Nel caos dei recuperi di Serie A sembravano esserci almeno un paio di certezze: la disputa regolare delle semifinali di Coppa Italia con le limitazioni previste dall’ordinanza del governo (niente tifosi dalle cosiddette regioni a rischio per il coronavirus). E invece potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in ottica Juventus-Milan: starebbe per prevalere l’ipotesi della disputa a porte chiuse. Decisione ufficiale attesa entro la giornata.

L’ipotesi iniziale, che prevedeva il regolare afflusso allo Stadium dei tifosi di tutte le regioni tranne Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle province di Pesaro, Urbino e Savona, sembra quindi decadere. Il tutto perché la regione Piemonte, dopo una serie di riunioni con la prefettura, le istituzioni sanitarie e quelle scolastiche, avrebbe deciso di rinviare a lunedì 9 marzo la fine, inizialmente prevista per mercoledì (giorno della partita), delle ordinanze di emergenza.

In tal caso fino a quel giorno tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive, sarebbero da disputarsi a porte chiuse. La proposta verrà illustrata anche al governo da cui si attende il via libera entro la serata come riporta La Stampa.