Coppa Italia, Inter-Napoli: ultime notizie e probabili formazioni

Dopo l’epico ribaltone nel derby, l’Inter torna a tuffarsi in Coppa Italia per l’andata delle semifinali contro il Napoli (ritorno al San Paolo il prossimo 5 marzo). I nerazzurri vogliono conquistare una finale che manca dal maggio 2011 quando, a Roma, l’Inter di Leonardo sconfisse il Palermo. Quello è anche l’ultimo trofeo della bacheca, con Suning che ha grande voglia di aggiornare l’albo d’oro e raccogliere il primo sorriso della propria gestione. A San Siro saranno in 60mila: una carica notevole.

QUI INTER – Si prospetta un robusto turnover in casa nerazzurra, anche perché gli impegni sono tanti e ravvicinati, e poi adesso le alternative lasciano tranquilli. Conte dovrà fare a meno nuovamente di Handanovic e Gagliardini, ma per il resto potrà contare su tutta la rosa. E allora, rispetto al derby, possibile vedere in campo fin dall’inizio i vari Bastoni, Moses (o D’Ambrosio) e Biraghi. Sensi potrebbe avere una nuova chance, con Eriksen ancora jolly a gara in corso. Tira il fiato Vecino. In attacco, invece, freme Lautaro che ha saltato per squalifica Udinese e Milan. A fianco del Toro, Sanchez o Lukaku? Difficile che Conte rinunci al belga, ma tutto è possibile.

QUI NAPOLI – Qualche certezza in più ce l’ha Gattuso, ripiombato nella crisi dopo il ko interno con il Lecce. Tra i pali solito ballottaggio Ospina-Meret, mentre in difesa non è affatto scontato il ricostituirsi della coppia Manolas-Koulibaly (pronto Maksimovic, viste le difficoltà emerse per il senegalese dopo il lungo stop). A centrocampo, più Demme di Lobotka in cabina di regia. Allan, non al meglio, dovrebbe nuovamente accomodarsi in panchina. Spazio a Elmas e a Fabian Ruiz. In attacco, invece, torna il tridente tutto qualità e velocità formato da Callejon, Mertens e Insigne. Out lo squalificato Hysaj e gli infortunati Ghoulam, Malcuit e Younes.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Berni, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Asamoah, Candreva, Young, Borja Valero, Vecino, Eriksen, Sanchez, Esposito.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini, Handanovic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

Panchina: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Zielinski, Politano, Lozano, Llorente, Milik.

Allenatore: Gattuso.

Squalificati: Hysaj (1).

Indisponibili: Ghoulam, Younes, Malcuit.

ARBITRO: Calvarese.

Assistenti: Ranghetti e Longo.

Quarto uomo: La Penna.

Var: Mariani (Paganessi).