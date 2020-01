Coppa Italia, Inter-Fiorentina: probabili formazioni

Antonio Conte ha fretta, Christian Eriksen anche. Ed ecco che il grande colpo del mercato dell’Inter di gennaio è già a disposizione del tecnico nerazzurro e pronto per assaggiare il campo. Stasera a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, il danese ex Tottenham andrà subito in panchina, Un segnale importante da un giocatore appena sbarcato a Milano e nel mondo Inter e già carico per aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi stagionali. Non guarderà le statistiche Eriksen, come ha rivelato lui stesso. Ma non ci sono dubbi che i suo numeri, soprattutto in termini di assist, pesano come macigni nell’economia della squadra.

Primo obiettivo dell’Inter le semifinali di Coppa Italia, che mancano dal 2016. E dopo tre pareggi consecutivi in campionato Conte vuole tornare alla vittoria. Per riprendere la marcia e per puntare dritto a un trofeo che in casa nerazzurra manca dal 2011.

Stasera si affiderà in attacco alla coppia Lautaro-Sanchez, con Lukaku che rifiaterà in panchina in vista delle prossime sfide contro Udinese e Milan in cui il suo partner prediletto in attacco mancherà per squalifica.

Per il cileno finalmente l’occasione del riscatto dopo il lungo stop per l’infortunio alla caviglia e un solo gol a Marassi contro la Sampdoria a fine settembre e un titale di 214 minuti in campo spalmati su sette partite.

Dall’altra parte ci sarà una Fiorentina caricata a mille dal suo tecnico Iachini, che non potrà contare su Pezzella squalificato e su Castrovilli infortunato (oltre che Ribery e Boateng). Tra i pali ci sarà Terracciano, con Ceccherini al posto dell’argentino nella difesa a tre con Milenkovic e Caceres. Attacco Chiesa-Cutrone. Chi passa se la vedrà con il Napoli.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro, Sanchez. All.: Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All.: Iachini.