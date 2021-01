L’Inter si regala il Derby contro il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto con molta fatica la Fiorentina. Decisivo il goal di Lukaku al 119′, ad un passo dai calci di rigore.

Partita rognosa, movimentata e molto intensa dal punto di vista fisico. L’Inter comincia bene, con personalità, anche se la mossa di schierare Eriksen in cabina di regia non sembra pagare granché in termini di risultati. Ad ogni modo, soprattutto grazie alla spinta di Perisic e Young, e grazie ai duetti tra Sanchez e Lautaro, l’Inter riesce a sfondare. Al 39′ Arturo Vidal si sblocca finalmente con la maglia nerazzurra alla 20esima partita giocata: rigore concesso dopo l’intervento del VAR ed il cileno si dimostra freddissimo.

La Fiorentina, però, quasi spettatrice non pagante nel primo tempo, entra rigenerata nella ripresa. Decisivi due cambi di Cesare Prandelli, che lancia nella mischia Venuti e Kouame, mettendo in campo un assetto più offensivo. Dopo quasi un’ora di gioco, Kouame trova il goal del pareggio con un destro sotto la traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’attaccante della Fiorentina non segnava dalla seconda giornata di campionato, anche in quel caso contro i nerazzurri.

L’Inter si divora due palle-goal clamorose con Lautaro Martinez e Sanchez, Bonaventura si fa parare un tiro pericoloso da Handanovic; la partita così va ai supplementari dopo l’uno a uno nei tempi regolamentari. Le squadre nel mentre si sono profondamente trasformate dopo le sostituizioni. Hakimi tiene sotto scacco la Fiorentina con la sua velocità e la sua tecnica, ma l’Inter davanti non segna, sprecando ancora con Sanchez. Serve il solito Lukaku ad un minuto dai calci di rigore: colpo di testa decisivo con la difesa della Fiorentina messa malissimo. Sarà Derby contro il Milan ai quarti.

Marcatori: 39′ Vidal, 58′ Kouame, 119′ Lukaku