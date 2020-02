Coppa Italia: dove vedere Inter-Napoli e probabili formazioni

La Coppa Italia entra nella sua fase più calda con le semifinali della competizione. Due tra Inter, Napoli, Milan e Juventus approderanno all’ultimo atto della manifestazione, per contendersi il trofeo.

La prima semifinale mette di fronte Inter e Napoli, che due formazioni che si presentano alla sfida con umori opposti. I nerazzurri hanno vinto il derby con il Milan dopo una rimonta incredibile, mentre i partenopei sono piombati nuovamente nelle tenebre dopo la sconfitta casalinga con il Lecce.

La gara Inter-Napoli è in programma mercoledì, 12 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501).

Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso.