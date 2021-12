La Coppa delle nazioni africane 2021 potrebbe essere cancellata. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia: secondo RMC Sport, infatti, è in corso in questi giorni una riflessione all’interno della CAF (la Confederazione calcistica africana) in merito alla possibilità di annullare l’appuntamento, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. A pesare, naturalmente, i dubbi legati alla pandemia di Covid-19 e alla diffusione della variante omicron, ma anche il malcontento dei club europei.

L’indiscrezione, stando al portale francese, trova una certo eco tra diversi commissari tecnici, anche se nulla è ancora stato ufficializzato. Al di là delle difficoltà organizzative, l’organo che governa il calcio africano deve fare i conti con le perplessità di molte società, specialmente quelle inglesi, che rischiano di perdere i loro calciatori fino a metà febbraio: tutti coloro che provengono da paesi della red list sono infatti obbligati a una quarantena di 10 giorni dal momento del rientro in UK e anche se i paesi africani sono stati da poco rimossi da tale lista, i dubbi e le incertezze permangono.

Sta di fatto che, quella che fino a pochi giorni fa sembrava un’ipotesi piuttosto remota, ora pare avere delle fondamenta concrete. I club di Serie A restano spettatori interessati dell’evolversi della vicenda, in particolar modo quelli con importanti giocatori africani in rosa come Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas), Milan (Kessie e Bennacer) o Torino (Singo, Aina e Djidji).