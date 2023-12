Zanetti: «Inter, anno molto positivo! Torno in Italia per una partita»

Natale in Argentina per Zanetti, che sta passando in patria le feste. Il vice president dell’Inter racconta quello che ha vissuto in quest’anno in un’intervista rilasciata all’agenzia Télam.

2023 DI SUCCESSI – L’Inter va a Natale prima in classifica e, qualsiasi cosa succederà nella prossima giornata, lo sarà pure a Capodanno. Per Javier Zanetti c’è da festeggiare: «Un anno molto positivo. Si è chiuso un gran 2023: ho compiuto cinquant’anni, una cifra importante, mi sento orgoglioso di tutto il percorso. Tornerò in Italia per la partita contro il Verona del prossimo 6 gennaio, però già nel prossimo mese o a febbraio faremo la festa della fondazione, raccontando i progetti che abbiamo e quello che abbiamo fatto nel 2023. Intanto mi diverto col padel».

SELECCION – Per Zanetti Lionel Scaloni può rimanere commissario tecnico dell’Argentina, nonostante i dubbi: «Ha manifestato quello che sentiva, che doveva mettere un punto e vedere cosa succedeva. Però dietro le sue dichiarazioni non ci sono strategie: credo sia stato sincero, che vuole che l’Argentina rimanga una nazionale d’élite. A volte parliamo io e Lionel Messi: l’abbiamo visto in nazionale quando è arrivato la prima volta, ci eravamo resi conto subito che era una cosa impressionante. Ho avuto il privilegio di rimanere tutto lo scorso anno in Qatar e viverlo come tifoso, con la mia famiglia. Sono felice per il momento che ha vissuto, è quello che più di tutti ha fatto dei sacrifici per vincere i Mondiali e portare la nazionale in alto. Credo che l’Argentina abbia un grande futuro».

