Mehdi Taremi è stato ad un passo dal Milan, poi sono cambiate tutte le carte in tavola. I rossoneri non ne vogliono più sapere, l’Inter valuta in vista della prossima stagione.

FUTURO – Mehdi Taremi è alla ricerca dell’ultimo importante contratto in carriera. Il calciatore ha 31 anni, gioca al Porto ed è stato vicinissimo al Milan ad agosto. Ad un punto della trattativa importante sono cambiate commissioni agli agenti e costo del cartellino, così i rossoneri hanno scelto di non saperne più. Una mossa alla Lazar Samardzic, che oggi vede il club lombardo allontanarsi nella corsa all’iraniano. L’Inter ne potrebbe approfittare, perché rispecchia il profilo che si cerca: un attaccante esperto in grado di determinare in Champions League e far crescere i compagni più giovani. A parametro zero sarebbe un grandissimo acquisto, ma dalla prossima stagione.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Taremi il Samardzic del Milan. L’Inter valuta il colpo – TS)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati