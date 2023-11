Salisburgo-Inter tra turnover e cambi forzati, Simone Inzaghi ridisegna l’Inter con ben sei cambi di formazione rispetto l’ultima sfida giocata (e vinta) contro l’Atalanta. Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

SEI CAMBI – L’infortunio di Benjamin Pavard e la condizione non ottimale di Denzel Dumfries (considerata anche l’indisponibilità di Juan Cuadrado), costringe in qualche modo Simone Inzaghi a puntare tutto sul giovane Yann Bisseck. Il tedesco classe 2000, però, non sarà l’unica sorpresa. Il tecnico piacentino oggi in allenamento ha provato Yann Bisseck sul centro-destra. Proprio lui potrebbe essere schierato titolare con lo spostamento di Matteo Darmian sulla fascia destra. Alessandro Bastoni ritrova la maglia da titolare in difesa, con Davide Frattesi in ballottaggio con Nicolò Barella. A sinistra, invece, ci sarà Carlos Augusto. In attacco uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbe riposare (più probabile l’argentino), con l’inserimento di Alexis Sanchez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Salisburgo-Inter, Inzaghi stupisce tutti e ne cambia sei! La probabile formazione)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati