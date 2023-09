Real Sociedad-Inter, probabili formazioni 1ª giornata Champions League: tutti gli aggiornamenti

Real Sociedad-Inter segnerà l’esordio stagionale in Europa e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la prima volta in terra straniera. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Spagna – presso lo Stadio “Municipale di Anoeta” a San Sebastian – per la partita della 1ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Inzaghi torna in Europa centodue giorni dopo la Finale di Istanbul. Ecco le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter in Champions League con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

REAL SOCIEDAD (4-3-3): 1 Alex Remiro; 18 Hamari Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 3 Munoz; 8 Merino, 4 Zubimendi, 23 Brais Mendez; 14 Takefusa Kubo, 10 Oyarzabal ©, 7 Barrenetxea.

A disposizione: 30 Ayesa, 32 Marrero; 2 Odriozola, 11 Cho, 12 Zakharyan, 16 Olasagasti, 17 Tierney, 19 Sadiq, 20 Pacheco, 22 Turrientes, 26 Urko Gonzalez de Zarate, 28 Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil

Squalificato: 9 Carlos Fernandez.

Indisponibili e/o non convocati: 6 Elustondo, 21 André Silva.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: Merquelanz.

Altri giocatori: 37 Aitor Fraga; 29 Pablo Marin, 33 Astigarraga, 34 Gorrotxategi, 36 Jon Martin, 38 Lebarbier, 39 Dadie.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: L’unico ballottaggio di Alguacil è sulle corsie laterali in difesa, dove la coppia Traoré-Munoz è nettamente in vantaggio su Odriozola-Tierney. A centrocampoo il talento Zakharyan è destinato a iniziare nuovamente dalla panchina. Nessun dubbio sul forte tridente in attacco, con lo spauracchio Kubo titolare a destra nel 4-3-3 spagnolo.

Probabili formazioni Champions League: Real Sociedad-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 20 Calhanoglu.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 5 Sensi, 42 Agoumé.

Altri giocatori: –

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi deve rivedere le “rotazioni” previste alla vigilia soprattutto a causa dell’infortunio di Calhanoglu, che permette di promuovere Asllani titolare in cabina di regia sebbene la scelta non sia ancora definitiva. L’alternativa è Mkhitaryan accentrato per far debuttare dall’inizio Frattesi. In difesa da terzo destro è pronto Pavard per la primissima in maglia Inter ma a rifiatare potrebbe non essere solo Darmian: Acerbi, Bastoni e de Vrij si giocano le altre due maglie con il primo che potrebbe iniziare dalla panchina. Sulle fasce e in attacco nessuna modifica: Carlos Augusto e Arnautovic dovranno aspettare ancora per la prima dal 1′.

