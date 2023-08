Benjamin Pavard e l’Inter sono ormai promessi sposi. La fumata bianca definitiva entro il weekend. Intanto, Simone Inzaghi ha già chiamato il difensore francese

CHIAMATA − Questione di giorni se non di ore, poi Pavard sarà dell’Inter. Il Bayern Monaco ha preso del tempo per trovare il sostituto, si parla di Geertruida del PSV Eindhoven. Affare praticamente chiuso tra i club, con l’Inter che pagherà il francese 30 milioni di euro più 3 di bonus. Allo sbarco a Milano, Pavard firmerà un contratto di 5 anni da cinque milioni di euro. In attesa del via libera bavarese, Inzaghi ha sentito telefonicamente il campione del Mondo 2018 illustrandogli il suo nuovo ruolo. Niente più terzino, bensì braccetto di destra. Inzaghi è intrigato dal transalpino, dotato di ottimi piedi e di un’esperienza internazionale da fare invidia.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pavard e l’Inter in attesa, intanto Inzaghi chiama il francese − CdS)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati