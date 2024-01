Marotta: «Champions League? Sorpresa e merito! Squadra matura»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato del percorso in Champions League dello scorso anno. Il dirigente commenta soddisfatto.

CAVALCATA − Beppe Marotta, intervistato da Rai Sport in merito al programma ‘Un anno di sport’, è stato incalzato sul percorso in Champions League: «È stata una cavalcata sicuramente trionfale, inaspettata ma anche meritata. Arrivata grazie a vittorie su vittorie contro avversarie sicuramente di tutto rispetto. C’è rammarico quando perdi una finale come questa 1-0, dove c’è un margine di differenza molto ridotto. Onore ai vincitori. Ma bravi anche noi. Abbiamo disputato una Champions che ci ha lasciato un amaro in bocca da una parte, ma anche la consapevolezza di essere una squadra matura».

