Dopo aver intensificato i contatti nelle ultime settimane, ancor di più negli ultimi mesi, la dirigenza Inter punta a chiudere il rinnovo di Lautaro Martinez entro il termine del 2023, ma non solo.

DIECI − Il numero 10 dell’Inter rappresenta il perno principale per la squadra del futuro e del presente. Il campione mondiale con l’Argentina, nonché capocannoniere del campionato italiano in corso, Lautaro Martinez vuole chiudere il suo rinnovo entro il termine di quest’anno. Per i tifosi sarebbe un vero e proprio regalo di Natale, ma non solo. Oltre a quello che ha sulla maglia, il 10 sarebbe anche la cifra esatta degli anni in nerazzurro qualora l’argentino prolungasse il proprio contratto fino al 2028. Tuttosport afferma che le aspettative sono queste: prolungare l’attuale scadenza 2026 di altre due stagioni e passare dai 6 milioni percepiti alla cifra di 8 milioni a stagione. In questo modo, il capitano diventerebbe il giocatore più pagato della squadra. Si potrebbe lavorare infatti ad un ingaggio più complesso e articolato con scatti ogni stagione per arrivare o superare anche quota 8, più vari bonus. Già nell’ultimo rinnovo del 2021 fu tolta la clausola da 111 milioni e anche adesso non dovrebbe essere presente.

FONTE: Tuttosport – Federico Masini

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lautaro Martinez il botto di Capodanno! Intesa e ingaggio a scatti − TS)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati