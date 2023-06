Inter, principio di accordo col Sassuolo per Frattesi – Sky

Bomba di mercato dal mercoledì sera in casa Inter. Gianluca Di Marzio da Sky Sport parla addirittura di un principio di accordo col Sassuolo per Davide Frattesi.

ACCORDO – Simone Inzaghi ha avuto rassicurazioni fino a un certo punto, la proprietà ha imposto un mercato sostenibile nell’incontro. Non ci saranno sacrifici in partenza come in passato, ma per fare acquisti c’è bisogno di vendere. Ieri sera la cena tra Sassuolo e Inter per Davide Frattesi è andata molto bene, c’è la volontà di chiudere. Samuele Mulattieri andrebbe al Sassuolo in quest’operazione, ma per finire serve una cessione. Frattesi ha dato l’ok, è convinto di partire direzione Milano. Il club nerazzurro ha un principio di accordo per il centrocampista, ma manca l’autorizzazione per ora per l’investimento senza cessione da Steven Zhang.

