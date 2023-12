FOTO – Lautaro Martinez a lavoro ad Appiano Gentile anche alla vigilia per recuperare!

Lautaro Martinez, altra dimostrazione di amore e senso di appartenenza per i colori nerazzurri. Ma soprattutto tanta voglia di tornare subito a giocare. Il capitano dell’Inter anche questa mattina a lavoro ad Appiano Gentile, nonostante i due giorni di riposo, per recuperare dall’infortunio.

A LAVORO – Lautaro Martinez questa mattina si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile, nonostante i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter in casa contro il Lecce, per lavorare e cercare di recuperare dall’infortunio il prima possibile. Vigilia di Natale all’insegna del lavoro per il capitano dell’Inter che dimostra, ancora una volta, tanto amore per questi colori. L’argentino non dovrebbe farcela per l’ultima sfida del 2023 al Marassi contro il Genoa, ma punta dritto alla sfida del 6 gennaio contro il Verona. Di seguito la storia pubblicata su Instagram questa mattina dall’attaccante argentino.

