Buchanan-Inter, cifre definite! Fissato il suo arrivo a Milano − SI

Buchanan è pronto a sbarcare a Milano per firmare con l’Inter. Il laterale canadese sarà il sostituto di Juan Cuadrado.

VICINI − Tajon Buchanan è in arrivo dal Bruges. Come riferisce Sportitalia, l’Inter ha chiuso col club belga per un’operazione di circa 7,5 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano già mercoledì per sottoporsi alle visite mediche di rito e per poi firmare il suo nuovo contratto. Dunque, Inzaghi potrebbero già convocarlo per la sfida contro il Verona il 6 gennaio all’ora di pranzo. Inoltre, se Buchanan dovesse esplodere, in estate Denzel Dumfries potrebbe uscire, viste anche le difficoltà sul rinnovo di contratto.

