Buchanan all’Inter prima del Verona, è possibile! Le cifre dell’affare – CdS

Mancano ancora gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità, ma l’Inter è ormai vicina a piazzare il primo colpo del mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ecco le cifre definitive dall’affare e i tempi tecnici per vederlo in nerazzurro.

IN CHIUSURA – Oggi si punta a chiudere l’accordo definitivo per Tajon Buchanan, esterno esterno canadese classe 1999, inseguito a lungo dai dirigenti nerazzurri. L’operazione sarà di 10 milioni complessivi di bonus, con una parte fissa vicina ai 7 milioni. Del resto che il giocatore fosse già proiettato altrove, e che la trattativa fosse ormai in fase avanzata, l’avevano testimoniato anche le ultime scelte tecniche del suo allenatore. L’ultimo match giocato da Buchanan risale così al 10 dicembre contro il Mechelen, quando venne sostituito poco prima dell’ora di gioco. Dopo l’infortunio di Juan Cuadrado, serviva nell’immediato un’alternativa pronta, da inserire negli schemi di Simone Inzaghi.

I TEMPI – L’obiettivo dell’Inter è quello di mettere Buchanan subito a disposizione del mister a partire dalla sfida col Verona all’Epifania. In caso contrario, si andrebbe di certo al match del 13 gennaio in casa del Monza per un possibile debutto. Nel frattempo Inzaghi potrà contare su Dumfries, rientrato nel finale a Genova e pronto a ritrovare la miglior condizione giocando con maggior continuità.

