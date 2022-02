Antonio Conte ha lasciato l‘Inter la scorsa estate, accasandosi poi solo a stagione iniziata al Tottenham, club nel quale ha il compito di arrivare tra le prime quattro in classifica per strappare una qualificazione Champions. Obiettivi quindi ben diversi da quelli maturati sulla panchina nerazzurra, portata al trionfo lo scorso anno in campionato e lasciata ora alle mani sapienti di Simone Inzaghi. Nonostante il divorzio continua ad esserci un legame tra Conte e l’Inter, e si manifesta attraverso il calciomercato.

Gli occhi di Conte sarebbero nuovamente su Arturo Vidal, allenato sia alla Juventus che all’Inter, e che ha il contratto in scadenza con i nerazzurri a giugno 2022. La sua partenza è praticamente cosa certa, ed anche la prestazione di ieri contro la Roma non ha entusiasmato i tifosi. A quasi 35 anni il centrocampista cileno potrebbe dunque vivere una nuova entusiasmante avventura in un campionato di primo livello. Potrebbe così realizzare il sogno di giocare in Premier League con la squadra di Londra.

Come appreso da ‘El Deportivo’, l’ attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha insistito contattato l’entourage del calciatore per sondare ed esplorare la sua eventuale disponibilità. Vidal dal canto suo analizza tutte le possibilità per il suo futuro, e nel caso degli ‘Spurs’ ritroverebbe anche Fabio Paratici che faceva parte dell’organigramma della Juventus al suo arrivo in Italia ormai più di 10 anni fa.

Proprio la presenza del manager italiano può essere uno dei fattori chiave per portare il sudamericano a Londra. Va inoltre segnalato però che Vidal ha anche offerte dal Galatasaray e dal Marsiglia. L’intenzione del cileno dell’Inter eventualmente è però quella di giocare in Inghilterra.