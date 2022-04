Dopo gli ex atalantini Gollini e Romero e la coppia juventina Bentancur-Kulusevski, il Tottenham potrebbe fare ancora una volta la spesa in Italia. Sul taccuino degli Spurs, fortemente sponsorizzato da Antonio Conte, è finito Alessandro Bastoni. Il tecnico salentino è alla caccia di un centrale mancino per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e sarebbe felice di poter allenare nuovamente il proprio pupillo. In casa nerazzurra non sono arrivate offerte per De Vrij e così potrebbe essere l’ex Parma il sacrificato sull’altare del bilancio.

Come riporta Calciomercato.com, Bastoni ha rinnovato poco meno di un anno fa fino al 2024, portando il suo ingaggio poco sotto i 3 milioni di euro (che coi bonus possono diventare 4). Il suo futuro pare, dunque, intrecciato con quello di De Vrij, con uno dei due che farà le valige per fare cassa e dare l’assalto al torinista Bremer. Le sirene inglesi per il 22enne difensore cremonese suonano da diverso tempo, ma per ora l’Inter non si è mai fatta ammaliare. Il forte gradimento del Tottenham va registrato, anche se non ha ancora portato a movimenti concreti e proposte formali. Ma la lunga e ingombrante ombra di Conte incombe su Bastoni.