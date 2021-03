Dopo il successo di Parma e lo strappo in classifica, la Gazzetta dello Sport torna a scomodare paragoni pesanti per l’Inter di Conte. Come si legge sul quotidiano stamane, il tecnico viaggia a una velocità superiore anche all’Inter del Triplete, quando con Mourinho, a questo punto del campionato, i punti erano 55: 4 in meno. Non solo. Anche la Juve nei primi due anni di Conte andava a un ritmo inferiore: 51 punti e 55 punti all’epoca. “Se non è quasi mai giusto paragonare una stagione all’altra, il parallelo rende bene l’idea di quanto questa Inter stia correndo verso lo scudetto”, sottolinea la rosea. Quella di Parma è la sesta vittoria di fila, che innalza i nerazzurri a +6 sul Milan e a +10 sulla Juve (che deve recuperare con il Napoli).

E occhio all’ennesimo dato: nelle altre tre volte in cui dopo 25 giornate l’Inter è arrivata a quota 59, alla fine è sempre arrivato lo scudetto.