Conte si prende un big dell’Inter: “Presto sarà al Tottenham”

Difficile trovare di meglio per la difesa a tre, questo Conte lo sa bene e dunque potrebbe davvero fare il suo nome come rinforzo prioritario già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Parliamo di Stefan de Vrij, uno dei pilastri dell’Inter targata proprio Conte come di quella attuale allenata da Simone Inzaghi. L’olandese è il leader tecnico della retroguardia nerazzurra, il faro della linea a tre che è il dogma del neo manager degli ‘Spurs’. Proprio per questo motivo il classe ’92 può diventare presto – ammesso che non lo sia già – un obiettivo concreto di Paratici e soci in vista della finestra di gennaio, naturalmente dietro indicazione dell’allenatore salentino.

In scadenza a giugno 2023 (stipendio sui 3,8 milioni), coi discorsi per il rinnovo col suo agente Raiola a quanto pare ‘congelati’, de Vrij è e sarà un intoccabile perlomeno in questa stagione. Da giugno in poi, considerate pure le esigenze di cassa e bilancio del club di Suning e dietro un’offerta da almeno 30 milioni (tutta plusvalenza, visto che fu preso a zero), molto ma molto meno.

In Inghilterra, vedi Kevin Campbell, danno percentuali molto alte allo sbarco di de Vrij al Tottenham: “Conte quando vuole una cosa, la ottiene – le parole dell’ex attaccante a ‘Footballinsider247.com’ – Se ha chiesto de Vrij, gli ‘Spurs’ devono darglielo. Sono sicuro che l’olandese lo vedremo presto con la maglia del Tottenham“.