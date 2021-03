13 presenze appena tra campionato e coppe e 0 gol realizzati. Sono questi i tutt’altro che ottimi ed incoraggianti numeri messi assieme fin qui in questa stagione da Stefano Sensi.

Il centrocampista dell’Inter, anche e soprattutto a causa di tanti e frequenti problemi fisici, fin qui ha vissuto una stagione difficile ma la musica potrebbe presto cambiare: secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti, il giocatore nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con i suoi compagni di squadra e ci sono buone possibilità che possa essere arruolabile in vista della gara di campionato sul campo del Parma in programma giovedì sera.

Quello di Sensi può essere un rientro importante per l’Inter in ottica Scudetto: il centrocampo in questi mesi senza il classe 1995 ha dato dimostrazione di girare alla grande ma il campionato è ancora lungo e può succedere ancora di tutto. Il fatto di poter presto riavere a disposizione un giocatore di qualità come lui non può che far felice Antonio Conte che avrà il compito di reintegrarlo in squadra e di far fruttare una volta per tutte i 25 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Sassuolo nell’estate 2021.