Cresce l’attesa per il derby d’Italia. Domenica sera, all’Allianz Stadium, saranno di fronte Juventus e Inter in un match che potrebbe rivelarsi già decisivo per la corsa scudetto e Champions League.

Le due squadre si ritrovano dopo la sfida di Supercoppa italiana dello scorso gennaio, dove a trionfare furono i nerazzurri grazie alla rete allo scadere di Alexis Sanchez. Una rivalità eterna che si è spesso spostata anche in sede di calciomercato. Sono infatti numerosi gli obiettivi contesi dai due club, da Bremer a Frattesi e Scamacca, e a tenere banco negli ultimi giorni è soprattutto il possibile trasferimento a Milano di Paulo Dybala. A sorpresa, chi potrebbe spingere l’attaccante argentino all’Inter è il doppio ex Antonio Conte.

Per Dybala all’Inter potrebbe diventare decisivo il fattore Conte. Il tecnico è infatti alla ricerca di una seconda punta per il suo Tottenham e in estate Paratici potrebbe tornare all’assalto di Lautaro Martinez, nome in cima alla lista dell’allenatore ex Inter. Serviranno almeno 70 milioni di euro: è questa la cifra minima richiesta dal club nerazzurro e che farebbe vacillare Marotta e Ausilio, nonostante il recente rinnovo del ‘Toro’ fino al 2026 e la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Un eventuale trasferimento che spianerebbe di fatto la strada per Dybala all’Inter. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile intreccio con il Tottenham di Conte e Paratici.