Prima vittoria contro la Juventus da allenatore per Antonio Conte, un successo arrivato al termine di una gara dominata fino al 2-0 della sua Inter: “Per battere una squadra così forte e che è il modello di riferimento, devi fare una partita che sfiori la perfezione e questa sera abbiamo fatto una bella partita – ha commentato il tecnico nerazzurro -. L’abbiamo preparata bene e certe cose che sapevamo che potevano fare male alla Juve, le abbiamo fatte. Sono contento per i ragazzi perché queste sono partite che ti devono dare autostima e far capire che la strada è giusta e dà frutti importanti”.

“In campo sta andando una Inter credibile e questa è una grande soddisfazione per me – ha continuato il tecnico -. Dopo un anno e mezzo di lavoro questa squadra è tornata ad aver credibilità a livello nazionale e internazionale, con qualche ferita come la finale persa e l’eliminazione in Champions. I ragazzi lo sanno che anche dalle delusioni bisogna trarre qualcosa di positivo, lavorando e migliorandosi”. Fuori dal campo c’è confusione con i discorsi relativi alla società: “Non possiamo dire che non ci interessi, saremmo bugiardi, ma sono stato chiaro coi ragazzi: noi dobbiamo pensare a lavorare per rendere orgogliosi i tifosi. Poi il resto si vedrà e mi auguro che si possa risolvere nel migliore dei modi. Sapevo già da agosto che c’erano delle problematiche e le abbiamo affrontate, ma ora continuano a esserci. Speriamo che tutto vada per il meglio”.

L’Inter ha vinto la sfida contro la Juventus con sicurezza in campo, anche senza le reti degli attaccanti: “Lukaku e Lautaro non hanno segnato solo per sfortuna perché le occasioni le hanno avute – ha commentato Conte -. Creiamo tanto e non siamo freddi sotto porta, ma portiamo tanti giocatori al tiro perché attacchiamo molto. Non sono preoccupato da quello che succede in campo perché il nostro lavoro si vede, dobbiamo fare qualcosa sul livello della mentalità perché è uno step importante, trovando il killer instinct contro gli avversari. Siamo all’inizio e aspetto conferme, ma sono contento di questo successo”.

“La Juventus è stata brava a rinnovarsi negli anni mantenendo un’ossatura importante – ha ribadito Conte riguardo al gap con i bianconeri -. Anche quest’anno ha aggiunto campioni a una squadra già fortissimo e significa che hanno una visione anche per il futuro per continuare il loro ciclo e vincere per il decimo anno di fila in Italia. Detto questo il gap tra la Juve e le altre rimane, ma ovviamente stiamo cercando tutti di lavorare meglio del passato per avvicinarci. Stasera siamo stati più bravi e vincere contro questa Juventus ti deve dare consapevolezza. Pensate se avessimo potuto fare il mercato…”.