Ora compagni di viaggio, ma fino a nemmeno troppo tempo fa avversari in campo e soprattutto sul mercato: Antonio Conte e Fabio Paratici sono ora sullo stesso carro del Tottenham, ma negli ultimi anni non sono mancate le occasioni di frizione tra i due quando uno era allenatore dell’Inter e l’altro uomo mercato della Juventus. A parlarne candidamente è lo stesso Conte, che intervistato da Standard Sport ha rivelato come Paratici abbia provato a mettergli i bastoni tra le ruote quando voleva nella sua Inter Romelu Lukaku: “Paratici ha provato a comprare Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra”.

Un altro pomo della discordia tra i due in Italia è stato Dejan Kulusevski, che oggi i due si coccolano al Tottenham. Parlando a proposito della prestazione offerta dallo svedese contro il Manchester City, il tecnico salentino ha spiegato di non essere stato sorpreso da quanto fatto vedere dal calciatore ex bianconero: “Non mi ha stupito, perché l’ho chiesto io quando ero all’Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici; ha voluto tagliarmi fuori dall’affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me stesso. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato”.

Conte ha poi fatto una riflessione sul livello della Premier League: “Quando punti a ingaggiare giocatori qui in Inghilterra, devi controllare molti aspetti. Continuo a ripeterlo, perché questa è la massima serie ed è molto difficile da giocare. Non è per tutti, questo campionato. Se giochi in questo campionato, puoi giocare in tutti i campionati. Ma non significa che se giochi in un altro campionato, puoi venire qui a giocare. Penso che dobbiamo prestare grande attenzione. Rodrigo Bentancur e Kulusevski sono due buoni acquisti di prospettiva per la filosofia del club. Due buoni giocatori da sviluppare. Ma giocatori che ora sono pronti. Pronti a giocare e ad aiutarci”.