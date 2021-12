“È stato fatto un buon lavoro, l’Inter è ora una squadra molto competitiva e lo sarà per molti anni”. Antonio Conte elogia la sua ex squadra, in testa alla classifica di Serie A e agli ottavi di finale di Champions League, e si prende anche qualche merito per l’eredità lasciata ai suoi successori.

“All’Inter sono stati due anni molto intensi, vissuti con grande entusiasmo e passione – ha detto ancora l’allenatore del Tottenham, collegato da Londra per la cerimonia del Golden Boy – Mi era stato chiesto di riportarla a vincere il titolo e siamo stati bravi tutti, dirigenti, calciatori, io, lo staff, a riuscire in due stagioni a vincere uno scudetto dopo undici anni oltre a fare una finale di Europa League”.