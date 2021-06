Fabio Paratici sì, Antonio Conte no. Al Tottenham, il doppio colpo all’italiana riesce a metà. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, ha deciso di declinare l’offerta degli Spurs. “Antonio non si è convinto di fronte al progetto del club londinese, nutriva dubbi sulle reali potenzialità della squadra e sulla possibilità di competere allo stesso livello di Manchester City, Chelsea, Manchester United e Liverpool.

Voleva la certezza di poter avere anche solo una chance al cospetto delle Big Four e di poter competere per la vittoria. La situazione economica del Tottenham, appesantita dall’ingente investimento per il nuovo stadio e dalla pandemia, non avrebbe permesso un mercato adeguato. E con Harry Kane più fuori che dentro gli Spurs, sarebbe stato impossibile pensare di vincere immediatamente”. Anno sabbatico per lui?