Conte cerca di ricucire ma con Marotta è gelo totale

Nessun incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter nella giornata di ieri. Il tecnico ha chiarito la situazione a l’Ansa, ma con Marotta la questione resta aperta. L’allenatore non ha apprezzato con l’ad abbia elogiato il lavoro della dirigenza in diretta tv ed è “scoppiato”.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, rimane sempre il piano B, che porta il nome di Max Allegri. Conte non ha apprezzato neppure questo interesse per il tecnico livornese. Adesso l’Inter è pronta ad affrontare il Getafe in Europa League e proprio la competizione europea potrebbe dir molto del futuro dell’allenatore leccese.