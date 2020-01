Conte avrà il vice Lukaku: Giroud. Vecino dice sì ad Ancelotti e si valuta…

Olivier Giroud è a un passo dall’Inter, mentre Matias Vecino è sempre più lontano da Milano. La Gazzetta dello Sport aggiorna sul fronte Inter-Premier League, sempre caldissimo in questo gennaio. “Domani Politano farà le visite con il Napoli e una volta ufficializzata la sua cessione l’Inter chiuderà per Giroud, salvo un improvviso ma a questo punto anche improbabile nuovo assalto a Llorente. L’ariete spagnolo infatti non è stato inserito nell’affare Politano perché ritenuto incedibile – o forse meglio dire non sostituibile vista la tempistica – dal club di Aurelio De Laurentiis, così dopo un corteggiamento lungo Giroud e l’Inter sono pronti a dirsi sì”.

In uscita, invece, Vecino. “Il feeling con Conte non è mai realmente decollato e l’uruguaiano ha chiesto di cambiare aria – conferma la rosea -. Dopo aver ricevuto un sondaggio dalla Lazio e aver provato a trattarlo con Tottenham (per Eriksen) e Napoli (per arrivare ad Allan), l’Inter ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti per l’acquisto a titolo definitivo (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Marotta chiede 20 milioni: siamo nella fase iniziale della trattativa, ma il centrocampista ha già fatto sapere di gradire la destinazione”. E – sempre secondo la Gazzetta – con l’uscita di Vecino, l’Inter potrebbe dare l’assalto a un altro centrocampista. Vidal? Per ora il Barça ha chiuso le porte. Per ora.