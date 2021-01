Il tecnico dell’Inter Antonio Conte aspetta Stefano Sensi, ancora alle prese con l’infortunio accusato nei minuti precedenti alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Secondo quanto riferito da Sky, la decisione di non farlo scendere in campo al Franchi sarebbe stata solo una precauzione presa di fronte allo spavento provato i giocatore.

Al momento una data precisa per il suo ritorno in campo non c’è ancora ma il tecnico nerazzurro spera di averlo a disposizione per fargli giocare qualche spezzone nel corso dei prossimi match.