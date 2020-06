Con i soldi di Lautaro Martinez arriveranno due colpi da 90!

L’Inter ha messo sul taccuino due nomi di altissimo livello; Achraf Hakimi e Gabriel Jesus. L’esterno destro marocchino è ricercatissimo. Di proprietà del Real Madrid, e in prestito al Borussia Dortmund, il difensore non ha intenzione di tornare in Spagna senza la certezza di un posto da titolare e anche se il suo procuratore ha smentito contatti con l’Inter, i dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire se sia possibile portare Hakimi a Milano. Il prezzo è alto, 50 milioni, ma l’Inter aspetta il tesoretto legato alla cessione di Lautaro.

Gabriel Jesus sarebbe il nome perfetto per prendere il posto dell’attaccante argentino. Anche la Juve, nei mesi scorsi, aveva iniziato a sondare il terreno, anche se il City è intenzionato a tenerselo stretto e ad aumentare l’ingaggio del brasiliano portandolo a 7 milioni all’anno dai 5 attuali. Anche in questo caso, comunque, tutto dipende dalla possibilità di spendere i circa 70 milioni per portarlo via da Manchester. Di certo risulta difficile ipotizzare, anche con i soldi dell’affare Lautaro, che l’Inter possa e voglia arrivare a tesserare entrambi i giocatori, a meno di formule che possano evitare di sborsare una cifra vicina ai 120 milioni.