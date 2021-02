Tornano ad addensarsi nubi di incertezza sopra il destino del nuovo stadio San Siro. Stando a La Repubblica, la possibilità di una cessione dell’Inter ha rimescolato le carte di un dossier che da qualche tempo – vista la delicatezza del momento – è passato direttamente nelle mani del sindaco Beppe Sala, in contatto diretto con i due club meneghini. In sostanza, da Palazzo Marino hanno fatto sapere che fino a quando non sarà chiarito chi sarà il prossimo proprietario del club nerazzurro, la giunta non valuterà il “pubblico interesse”. In soldoni, il Comune giudica improprio pensare di affidare un’area pubblica così strategica per un secolo e un progetto immobiliare da 1,2 miliardi di euro che avrà bisogno di anni di cantieri a un interlocutore ancora sconosciuto.

Il piano per il nuovo impianto, come noto, è già stato modificato, tagliando ad esempio parte delle volumetrie e mantenendo in vita un pezzo del vecchio Meazza. Inoltre, lo scorso dicembre, il Comune ha chiesto ai club integrazioni allo studio di fattibilità a partire dagli approfondimenti sull’effettiva titolarità delle azioni delle società. I termini per le risposte sono scaduti lo scorso venerdì, e dopo un’analisi degli uffici tecnici, la giunta avrebbe dovuto esaminare la proposta a breve. Ma la trattativa tra Suning e BC Partners per il momento ha frenato tutto; ora bisognerà scavalcare questo ennesimo ostacolo prima di ripartire con l’ambizioso progetto.